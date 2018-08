Zeeland krijgt overal zacht water, zelfs op Schouwen-Duiveland

"Kijk maar eens naar deze waterkoker", zegt Eva Kuit uit Bruinisse. Zij woont nu tien jaar op Schouwen-Duiveland. "Ik heb de koker nog geen jaar en de bodem is al helemaal verweerd. De stukjes kalk drijven in het water. De kalkaanslag zorgt ook voor problemen met schoonmaken en wassen." Demonstratief haalt ze haar vinger door de rubberrand van de wasmachine. "Kijk, op m'n vinger zie je een complete laag kalk zitten. Dat zou wel wat minder mogen."

Zacht water is beter voor milieu

Drinkwaterbedrijf Evides gaat nu kijken of ze het water zachter kunnen maken op Schouwen-Duiveland. "Wij vinden duurzaamheid belangrijk", zegt Henk Ketelaars van Evides. "Zacht water is beter voor het milieu en voor de portemonnee." Zo zorgen kalkvrije leidingen ervoor dat apparaten minder energie verbruiken. De levensduur van de apparaten is langer en met minder kalk is gebruik van minder zeep en zeepproducten mogelijk.

"Hoe sneller Evides de zaken aanpakt, des te beter. Ik kan eigenlijk niet wachten", zegt Kuit opgelucht. "Dat zal echt gaan schelen met de apparaten en de schoonmaak."

Het water op Schouwen-Duiveland zal binnen twee jaar zacht zijn, verwacht Ketelaars. "We zijn nu druk bezig met allerlei proeven, om te kijken op welke wijze we het beste de kalk uit het water kunnen halen. Dat heeft tijd nodig, maar daar komen we zeker uit."

Waterhardheid terug naar 7,9 dH

Schouwen-Duiveland krijgt rivierwater uit het Haringvliet. Dat wordt vervolgens in de duinen geïnfiltreerd, waarbij kalk bij het water komt. Duinen zijn van nature rijk aan kalk. Hierdoor is de hardheid van het kraanwater op Schouwen-Duiveland 14 dH. In heel Zeeland is het de bedoeling dat de hardheid teruggaat naar 7,9 dH.

Wat is waterhardheid? In hard water is meer calcium (kalk) en magnesium opgelost dan in zacht water. Hardheid van water wordt uitgedrukt in dH (Duitse hardheid). 1 dH staat voor 17,8 gram kalk per kubieke meter water. In Zeeland is de waterhardheid minimaal 8,5, maximaal 14.

0 - 4 dH zeer zacht

4 - 8 dH zacht

8 - 12 dH gemiddeld

12 - 18 dH vrij hard

18 - 30 dH hard

Er zit te weinig drinkwater in de Zeeuwse bodem om heel Zeeland van water te voorzien. Daarom komt het ergens anders vandaan. Voor Zeeuws-Vlaanderen is dat rivierwater uit de Maas dat in spaarbekkens in de Biesbosch wordt onthard tot een waarde van 8,5 dH. Walcheren, de Bevelanden en Tholen krijgen grondwater van de Brabantse Wal. De waterhardheid is daar 9,5 dH.

Hier komt het Zeeuwse drinkwater vandaan (foto: Omroep Zeeland)

Drinkwaterbedrijven mogen drinkwater niet lager ontharden dan 5,6 dH. Dat staat in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Daarin staan alle kwaliteitseisen voor veilig drinkwater. Zoals welke stoffen wel en niet in drinkwater moeten voorkomen en met welke norm of richtwaarde.