Vlissingen krijgt eerste overdekte trampolinepark van Zeeland

Een trampolinepark in Glasgow (foto: Ryze Glasgow - Flickr)

De trampolinehal komt in het pand van het racketcentrum aan de Gildeweg. Eind deze maand stoppen de eigenaren met de tennis- en squashhal. Daarna is het de bedoeling dat de zaal wordt omgetoverd tot een trampolineparadijs. "Er blijft nog genoeg vierkante meters over om vol te stoppen met trampolines", laat uitbater Jasper van den Elsen weten.

Ninja-parcours

Naast het springen op trampolines kunnen bezoekers op het ninja-parcours een baan met hindernissen en obstakels afwerken. De komst van het trampolinepark betekent wel dat tennisliefhebbers straks niet meer kunnen tennissen in de hal. De squashhallen blijven wel behouden. Daarnaast kunnen voetballiefhebbers ook bij het trampolinepark terecht: "er wordt gewerkt aan zaaltjes van 30 bij 15 meter waar gevoetbald kan worden", laat Van den Elsen weten. Hij hoopt het trampolinepark eind december te openen.