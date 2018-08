Deel dit artikel:











Met vals geld door de Westerscheldetunnel

Een 37-jarige man heeft gisteravond met vals geld betaald om door de Westerscheldetunnel te rijden. De man uit Schiedam is later aangehouden in Terneuzen.

Vals biljet van 50 euro wordt tegen het licht gehouden - archieffoto (foto: Omroep Zeeland) De autobestuurder gaf het valse geld uit bij de tolpoortjes en vervolgde daarna zijn weg richting Terneuzen. De politie zocht de man en vond hem bij de sluizen van Terneuzen. Op de Herbert H. Dowweg werd de man aangehouden en meegenomen voor verhoor. De man verklaarde dat hij het biljet van een klant ontvangen heeft. Er wordt een onderzoek gestart naar de herkomst van het valse geld.