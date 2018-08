"Op een ochtend zag de bootsman hem aan boord lopen", zegt Björn van der Meer, derde stuurman op de Rolldock Sun. "Voor een rat was hij een beetje groot, we probeerden hem te vangen en dat lukte uiteindelijk op het voorschip." In eerste instantie wist de bemanning niet goed wat ze met het beest moesten doen. "We vonden een kooi aan boord", legt Van der Meer uit. "Daarin hebben we een verblijf voor hem gemaakt met een hangmat."

Via de vader van Van der Meer werd Stichting AAP ingeschakeld. Bij de stichting werd advies ingewonnen hoe ze de aap moesten verzorgen. "We hebben hem iedere dag eten gegeven."

Bijzondere verstekeling: aap reist in twee maanden tijd van Tanzania naar Vlissingen (foto: RollDock)

We noemen hem Edwin

De bemanning doopte de aap tot Edwin. "Blijkbaar lijkt hij op iemand van het kantoor. Ik ken die Edwin niet, maar de aap is een aandoenlijk diertje", zegt Van der Meer. In het begin was aap-Edwin behoorlijk schuw, maar na een paar weken was dat voorbij. "Op den duur herkende hij mij en kon ik hem gewoon aanraken, maar van Stichting AAP mocht hij niet te tam worden."

Het gebeurt vaker dat apen met vrachtschepen meevaren. Van Gennip: "Soms als verstekeling aan boord, soms is het gewoon handel, een matroos die een extra centje wil bijverdienen."

Het loopt niet altijd even goed af voor de verstekelingen. "Als de kapitein erachter komt, zet hij zo'n dier meestal halverwege overboord. Want geen enkele reder is er blij mee om dit soort dieren illegaal een haven binnen te brengen. Je kan er een hoop gedoe mee krijgen."

Eerst in quarantaine

Stichting AAP haalt de galago-aap vanmiddag op in de haven van Vlissingen. Edwin gaat dan eerst twaalf weken in quarantaine in Arnhem. "We onderzoeken dan of hij in een goede conditie is", vertelt voorzitter David van Gennip. "Hij zal wel een beetje voedselarmoede hebben, ze hebben hem vooral fruit gegeven, veel insecten zijn er niet aan boord." Daarna hoopt Stichting AAP dat hij een plaatsje in een Europese dierentuin krijgt.