Wespenbestrijders vliegen van hot naar her

Één van de oproepen komt van de havenmeester uit Kamperland. Bij de steiger heeft hij een wespennest ontdekt in de grond. Er leven ongeveer tweeduizend wespen en de havengasten hebben er last van. Er zijn al veel mensen gestoken. "Dit is nog een klein nest," aldus Van Damme. "Ik maak nesten mee met vijfduizend wespen."



De wespen komen deze zomer niets tekort, ze hebben een topjaar" Arjan van Damme, wespenbestrijder

Druk

De zomer is voor hem een drukke periode: "Normaal hebben de wespen het te druk met hun nest warm te houden, maar dat is met deze temperaturen niet nodig. Ze gaan erop uit en op zoek naar eten. De wespen eten insecten maar komen maar al te graag op zoetigheden van mensen af. Ze komen niets te kort, ze hebben een topjaar."



Op het strand, bijvoorbeeld, zoals we gisteren al meldden. En ook op de Facebookpagina van Omroep Zeeland kwamen veel reacties:

Reacties Facebook op wespenoverlast (foto: Omroep Zeeland)

De grondwespen bestrijdt Van Damme met bestrijdingsmiddel dat hij in de opening van het nest spuit. "De wespen nemen het zo zelf mee naar binnen en roeien zichzelf uit." En voor de mensen thuis heeft hij nog wel een tip: "Verwijder zelf niet het nest, want dat gaat geheid mis. Wat wel kan helpen is om een wespenzak op te hangen. Daarmee van je de beesten op een veilige manier."