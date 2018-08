'Opslag zoet water onder kreekrug heeft de toekomst'

Het idee is simpel: in de winter wordt water opgepompt uit de sloot en de bel ingepompt. Doel is de zoetwaterbel groter te maken, en het onderliggende zoute water verder weg te drukken. Daarvoor is een uitgebreid drainagesysteem aangelegd in de akkers. Nu al kan tuinder Louwerse percelen beregenen met het water uit de bel. Met de aanhoudende droogte zou hij natuurlijk veel meer willen: "Maar dat mag niet, eerst moet goed onderzocht worden wat de grenzen zijn. Je moet oppassen dat je de verhouding in de bel niet verstoort. Bovendien is de wetgeving nog niet aangepast." Bij de proef wordt nauw samengewerkt met het Waterschap, de provincie, instituut Deltares en andere boeren.

'Ondergronds netwerk van zoet water'

Uit metingen blijkt dat de zoetwaterbel de afgelopen jaren 3 meter is gegroeid. Louwerse denkt dat deze vorm van wateropslag zeker voor Walcheren een oplossing kan zijn, omdat hier meerdere kreekruggen liggen. Als dit slaagt, dan krijg je een ondergronds netwerk van zoet water. "

Geprobeerd wordt de zoetwaterbel onder de kreekrug groter te maken (foto: Omroep Zeeland )

Een zoetwaterbel is een massa zoet water die omringd wordt door zout water. De bel drijft als het ware op het zoute water. Dat kan omdat zoet water lichter is dan zout water.

Zeeland heeft te maken met toenemende verzilting. En door klimaatverandering groeit de behoefte aan zoet water. Ook in Kerkwerve en Ovezande worden bij boeren proeven gedaan met ondergrondse opslag van zoet water. Bekeken wordt of de methodes toepasbaar zijn op grote schaal. Volgens de Provincie loopt Zeeland in ons land voorop met dit onderzoek.

