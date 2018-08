Deel dit artikel:











Politie onderzoekt dood van man uit Dreischor

In Alphen aan den Rijn is vanochtend een dode man (54) uit Dreischor aangetroffen. De man werd vanochtend door agenten gevonden in een pand aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn.

(foto: ANP) Omdat de omstandigheden rondom de dood van de 54-jarige man verdacht zijn, is de politie een onderzoek gestart naar de toedracht van het overlijden van de man.