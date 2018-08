Alarmsysteem moet snel duidelijkheid geven bij vermissing duikers

Het systeem slaat de gegevens van de duikers op en slaat alarm via de computer zodra de duikers hun duiktijd hebben overschreden. "Dan wordt het balkje met de overschreden tijd rood en op dat moment kunnen wij kijken wat er aan de hand is", zegt Sean. Omdat het een prototype is maakt het alarm nog geen geluid. "We willen eerst zien of dit werkt, daarna kijken we verder of we er geluid aan toevoegen en andere extra's zoals pushberichten naar de telefoon."

Waarschuwing geen redmiddel

Het alarm is bedoelt om hulpdiensten te waarschuwen en beter te informeren bij een duikongeval in het Grevelingenmeer. "Het is dus geen redmiddel, als er onderwater iets gebeurd dan is de duiker of buddy erop aangewezen", zegt Sean. Toch stelt het de duikers wel gerust. "Het is superfijn om te weten dat er aan wal ook mensen zijn die weten dat je weg bent. En als je niet op tijd terug bent er alarm geslagen wordt", aldus duiker Ramon Sijrier.