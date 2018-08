Van Drongelen start nieuwe competitie met nederlaag

Rick van Drongelen met Hamburger SV onderuit bij start 2. Bundesliga (foto: Orange Pictures)

Verdediger Van Drongelen is aan zijn tweede seizoen begonnen in Duitsland nadat hij met HSV degradeerde uit de Bundesliga. De degradatie was uniek, want Hamburger SV was nog nooit gedegradeerd uit de hoogste Duitse competitie.

De seizoensstart in de tweede Bundesliga tegen Holstein Kiel liep op een teleurstelling uit. Voor 57.000 toeschouwers liepen de bezoekers in de tweede helft uit naar een 0-3 overwinning.