Jongeman van camping gestuurd na vondst taser

Taser (archief) (foto: OZ)

Een beveiliger van de camping hoorde dat jongeren met een stroomstootwapen over de camping liepen. Hij zocht de groep op, en na wat aandringen kwam het stroomstootwapen tevoorschijn. De beveiliger heeft de politie verwittigd, die heeft de jongeman van 19 aangehouden.

Het wapen is in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt. De vakantie van de jongeman in Scharendijke zit er op, hij mag de camping niet meer op.