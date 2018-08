Deel dit artikel:











Motor botst op gekantelde riksja

In Oostkapelle is een motorrijder gewond geraakt, nadat hij in botsing kwam met een gemotoriseerde riksja. Volgens de politie kwam de riksja op de verkeerde weghelft terecht, omdat de bestuurder een verkeerde inschatting maakte.

Motorrijder gewond na botsing met riksja (foto: HV Zeeland) De Duitse bestuurder van de riksja haalde rond 20.00 uur op de Duinbeekseweg een paar fietsers in. Hij had niet gezien dat er twee motorrijders tegemoet kwamen en moest uitwijken. Daarbij kantelde zijn riksja en belandde hij met zijn voertuig op de andere weghelft. Eén van de motorrijders kon het voertuig niet meer ontwijken en kwam ten val. De motorrijder raakte daarbij gewond. De bestuurder van de riksja raakte niet gewond. Hij kon zijn weg vervolgen.