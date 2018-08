Argentijnse schaker favoriet bij HZ toernooi

Mareco is op papier favoriet voor de eindzege, maar ook Eduard Iturrizaga Bonelli (2640) uit Venezuela en Jorden van Foreest (2636) uit Groningen hebben een hoge rating. Iturrizaga Bonelli won het toernooi vorig jaar. Van Foreest werd in 2016 kampioen van Nederland.

Er doen dertien mannelijke Grootmeesters mee aan het toernooi en één vrouwelijke Grootmeester: Janelle Mae Frayna uit Filipijnen.

Het HZ schaaktoernooi is het enige internationale toernooi in Zeeland. De eerste editie was in 1995 onder de naam Zeeland Open. Vanaf 1997 geldt de huidige toernooinaam. De Poolse Grootmeester Michal Krasenkow won het toernooi vier keer en is daarmee recordhouder.