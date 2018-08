Deel dit artikel:











Flinke schade bij botsing Vlissingen

Bij een ongeluk op de Sloeweg in Vlissingen is zaterdag aan het begin van de middag flinke schade ontstaan. Door een voorrangsfout botsten twee auto's tegen elkaar. In een daarvan zat een klein kind.

Schade bij ongeluk Vlissingen 2 (foto: HV Zeeland) Ambulancemedewerkers hebben de inzittenden van de auto's onderzocht. Er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto's weggesleept.