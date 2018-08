Tropische temperaturen: Delta waarschuwt voor sneeuw...

Het schuim spuit uit de sneeuwmachine en trekt veel bekijks. "Ik vind het prima dat het analoge eruit gaat en we helemaal op digitaal overgaan. Analoog is toch niet meer zo van deze tijd", zegt Jolanda van der Velde uit Vlissingen. Toch is niet iedereen het daarmee eens. "DELTA beweert dat ze heel Zeeland digitaal willen maken, maar zo'n kastje om van analoog naar digitaal te gaan kost geld. Mensen moeten dat zelf betalen en dat vind ik niet eerlijk", zegt Betsie van Drent uit Koudekerke.

Negentig procent digitaal

Uit het klantenbestand blijkt dat negentig procent al is overgestapt op het digitale kabelsignaal. Voor de overige tien procent hoeft het geen geld te kosten om van analoog naar digitaal te gaan."Nieuwere televisies hebben een functie bij instellingen om van analoog naar digitaal te gaan en dat kost niks", zegt Linda Schuitenmaker van promotieteam DELTA.

