Tolhoek sterk in Clásica San Sebastián

Antwan Tolhoek heeft zijn sterke Tour de France goed gevolg gegeven in de Clásica San Sebastián. Nadat hij op de Alto de Murguil in de aanval ging, werd hij vijf kilometer voor de finish ingelopen. Desondanks wist de renner uit Yerseke stand te houden tussen de grote namen en eindigde hij op de 10e plaats in de Spaanse wielerklassieker. Het is voor Tolhoek zijn eerste top-10 klassering in een grote klassieker. De winst ging naar de Fransman Julian Alaphilippe.

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures) Vooraf werd verwacht dat Tolhoek vooral zou moeten knechten voor ploeggenoten Roglic en Kruijswijk, maar nadat Roglic een kleine 20 kilometer voor het einde ten val kwam, schoof Tolhoek zelf naar voren. Hij ontsnapte en kreeg gezelschap van de Fransman Rudy Molard, waarmee hij een kleine twee kilometer aan kop bleef. Hierna werd hij ingelopen door een groep met onder anderen Bauke Mollema, Steven Kruijswijk, Greg van Avermaet, en ook eindwinnaar Alaphilippe. De Zeeuw eindigde als laatste in het groepje met de grote mannen, waarmee hij wel een keurige top-10 notering heeft neergezet.