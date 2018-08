'Sorry boeren, maar laat het nog maar zes weken droog blijven'

Eigenaar Johan van de Velde van de Kleine Schorre denkt nu al aan volgend jaar. Er is nog één maar. De druiven hebben zonnig en droog weer nodig. "We gaan over zes weken oogsten. Het spijt me zeer voor de andere boeren, maar laat het nog maar even zomer blijven."

Goed wijnjaar op komst

Op het jaarlijkse Wijnfeest wordt de wijn van 2017 gepresenteerd. Qua smaak waarschijnlijk heel anders, omdat de zomer van 2017 een stuk natter was dan deze zomer. Al wordt hij pas net gepresenteerd, de wijn van vorig jaar is al bijna op. De opbrengst was wat aan de lage kant. Al merken de bezoekers daar vandaag niets van. Zij genieten volop van de wijn.