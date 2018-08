Paling en treinen in Kerkwerve: 'dat is gewoon genieten'

De palingrokers zitten naast hun rookovens in de schaduw. Zo nu en dan controleren ze hun visjes en zoeken dan weer snel de verkoeling op. Ondanks de warme temperaturen, genieten ze van hun hobby. "Het is een leuke hobby", aldus Wim Hillebrand uit Zierikzee. "Het is geen moeilijke hobby, je moet er gewoon geduld voor hebben."

Palingen worden gerookt in een rookoven (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijd verloopt zo eerlijk mogelijk. Iedere deelnemer krijgt eenzelfde aantal palingen, die allemaal uit hetzelfde gebied komen. Door de palingen zoveel mogelijk gelijk te houden van kwaliteit, komt de echte test aan op kennis en kunde van de rokers.

Wim Hillebrand en zijn vriend doen al jaren mee aan het ZK Palingroken (foto: Omroep Zeeland)

De ZK Palingroken wordt gecombineerd met de Stoomtreindag van de Stoomgroep Kerkwerve. Er zijn modeltreinen en er rijden treinen rond op het terrein waar het publiek in kan zitten. Ronald Bonsema van Stoomgroep Kerkwerve heeft naar deze dag uitgekeken: "Mijn hobby is treintjes. Als je ze ziet, klein of groot, dat is gewoon genieten." En daar zijn de bezoekers die een ritje maken met de trein het helemaal mee eens.