Fietser zwaargewond bij val Vlissingen

Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag in Vlissingen zwaargewond geraakt bij een val. Het ongeluk gebeurde rond 01.00 uur op het fietspad langs de Olympiaweg, ter hoogte van de brandweerkazerne.

Fietser zwaargewond bij val Vlissingen 2 (foto: HV Zeeland) Er zijn twee ambulances ter plaatse geweest om de gewonde te helpen. Ook een traumahelikopter uit Rotterdam was opgeroepen, maar de bemanning daarvan hoefde niet in actie te komen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.