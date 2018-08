Nieuwkoop wint met Feyenoord Johan Cruijff Schaal

Feyenoord viert het winnen van de Johan Cruijff Schaal (foto: Orange Pictures)

Nieuwkoop kreeg van trainer Giovanni van Bronckhorst geen plek in de basisopstelling, maar in de slotfase van het duel kwam Nieuwkoop nog in de ploeg voor Jeremiah St. Juste.

In de reguliere speeltijd werd er niet gescoord in het Philips Stadion. Direct daarna werden strafschoppen genomen. Volgens het ABBA-systeem, maar Nieuwkoop hoefde geen penalty te nemen.

Feyenoord pakte onder leiding van Van Bronckhorst de afgelopen seizoenen vijf prijzen. In twee van de vijf wedstrijden kreeg Nieuwkoop speeltijd: in de kampioenswedstrijd tegen Heracles (2016/2017) en in het duel van gisteren. In de andere duels zat hij op de bank of was hij afwezig door een blessure.