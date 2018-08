Dronken man zonder rijbewijs opgepakt in Zierikzee

(foto: Politie)

Hij remde met gierende banden en reed achteruit een parkeervak in, voor de neus van de agenten. Toen de agenten het portier van de Rotterdammer openden, roken ze een alcohollucht.

3,5 de toegestane limiet

De bestuurder kon niet meer normaal op zijn benen staan en weigerde mee te werken aan een ademtest. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Uit een ademtest op het bureau bleek dat de man 3,5 keer de toegestane limiet had gedronken (800 ug/l). Ook was het rijbewijs van de man al eerder ongeldig verklaard, was zijn auto niet verzekerd en niet gekeurd. Er is proces-verbaal opgemaakt tegen de Rotterdammer.