Wielrenner De Lange wint zilver bij WK

Thijs de Lange (foto: Omroep Zeeland)

De deelnemers in Portugal kregen een koers over 126 kilometer voorgeschoteld in en rond Braga met enkele lastige beklimmingen. Van Engelen kwam als winnaar over de streep na een solo in de laatste ronde.

Thijs de Lange versloeg in de sprint om de tweede plaats zijn medevluchter Liam Magennis uit Australië.

De deelnemers aan het WK voor studenten mogen niet ouder zijn dan 25 jaar en moeten hun wedstrijden op eliteniveau rijden. De Lange komt uit voor de continentale ploeg Metec-TKH Cyclingteam.