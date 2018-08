Deel dit artikel:











Veel rook door brand in hooiberg

Bij een compostverwerkend bedrijf in de Lange Heerenstraat in Oostburg woedt brand. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland staat er een flinke berg hooi in brand.

Brandweerauto (foto: Omroep Zeeland) De brandweer is met drie blusvoertuigen en een waterwagen ter plaatse. Een shovel en kraan die in de buurt stonden zijn inmiddels door de brandweer weggereden, waardoor het vuur niet meer kan overslaan. Bij de brand komt veel rook vrij. De rook kan over de N253 en Oostburg trekken.