GOES verliest oefenduel tegen beloften Sparta

GOES-aanvaller Steve Schalkwijk schiet op het doel van Jong Sparta (foto: Rene van der Vliet)

GOES kwam kort na rust op een 1-0 voorsprong door een treffer van nieuweling Hiep Nguyen. Jong Sparta kwam snel op 1-1 en liep vervolgens uit naar een 1-3 overwinning.

In de eerste helft miste Sherief Tawfik nog een strafschop voor GOES.

GOES is in voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op zaterdag 18 augustus officieel begint. GOES speelt dan in de eerste voorronde van de KNVB Beker tegen Hoofdklasser Staphorst.