Duitser heeft wapen en drugs in vakantiehuisje

Een 20-jarige man uit Duitsland is zaterdagavond aangehouden in Renesse, nadat er in zijn vakantiehuisje in Ouddorp een wapen, patronen en drugs waren gevonden. De manager van een vakantiepark had de politie verwittigd na een melding van een schoonmaakster.

Zakjes wiet (foto: Omroep Zeeland) Aan haar had de man ongevraagd het wapen laten zien, toen hij het veilig wilde opbergen in een kluisje van de vakantiewoning. Nadat een hulpofficier van justitie toestemming had gegeven om de woning te doorzoeken trof de politie een gaspistool, patronen, ruim 70 gram hennep en een paar gram hasj aan. Iets later werd de verdachte aangehouden op de Stoofweg in Renesse. Hij is verhoord in een politiebureau en zit nog vast.