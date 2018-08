'Ons toernooi heeft een goede naam in landen als China en India'

De 22e editie van het toernooi begint met de Argentijn Sandro Mareco als topfavoriet, de Venezuelaanse titelverdediger Iturrizaga Bonelli is ook weer van de partij, maar wat vooral opvalt is het grote aantal Aziatische schakers dat naar Zeeland is gekomen. 32 zijn het er, variërend van basisschool leerling tot Grootmeester. "Ons toernooi heeft een goede naam in landen als Singapore, India en China", zegt Groffen erover. "We merken dat er positief over ons toernooi gesproken wordt en dat mensen graag terug komen."

Wereldtoppers

De winnaar van het HZ-schaaktoernooi ontvangt 2000 euro, de nummer twee 1300 en voor de nummer drie ligt 800 euro klaar. Het is dus zeker niet zo dat al die buitenlanders voor het geld meedoen. "Heel veel spelers komen om ervaring op te doen. We hebben in het verleden ook spelers gehad die op jonge leeftijd kwamen en uitgroeiden tot de wereldtop. Een voorbeeld is Fabiano Caruana. Of we nu weer zo'n aanstaand wereldtopper in huis hebben? Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar je weet het nooit. Sommige Chinese spelers zijn nog zo jong, die kunnen nog gaan verrassen", is Groffen hoopvol.