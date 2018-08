Deel dit artikel:











Duitsers aangehouden na diefstal uit auto

Op de Kloosterweg in Burgh-Haamstede zijn in de nacht naar zondag twee mannen uit Duitsland aangehouden. Ze worden verdacht van een inbraak in een auto.

(archieffoto) (foto: Omroep Zeeland) Een buurtbewoonster die rond 01.30 uur haar hond uitliet zag de twee scharrelen bij een auto waarvan zij de eigenaar kende en belde de politie. Agenten hielden het tweetal vervolgens aan. Bij de fouillering kwamen spullen uit de auto tevoorschijn. De twee mannen, 21 en 22 jaar oud, zijn ingesloten.