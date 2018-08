Gödde bezorgt Middelkamp zege in Burgh-Haamstede

Eddy Gödde (foto: Omroep Zeeland)

Raas probeerde in de openingsfase van de tachtig kilometer lange wedstrijd al weg te springen met zijn ploeggenoot Gödde. Deze vluchtpoging had geen kans van slagen en werd afgeslagen door het peloton. Later wist Gödde wel weg te springen samen met Sjors Handgraaf uit Leiden, zij zouden het tot aan de finish uithouden.

In de laatste meters kwam het aan op een sprint die met een miniem verschil door Gödde werd gewonnen. In de achtervolgende groep won Robert Berk de sprint voor de derde plek. Eloy Raas kwam in diezelfde groep als achtste over de streep.

Uitslag Ronde van Burgh-Haamstede

1. Eddy Gödde ZRTC Theo Middelkamp 1:47.03' 2. Sjors Handgraaf Swabo Cyclingteam z.t. 3. Robert Berk RWV de Spartaan +0.11 4. Eloy Raas ZRTC Middelkamp +0.11

Criterium, 80 kilometer