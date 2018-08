'Met het afschieten van katten los je niks op'

Jaarlijks vangt de stichting Scheldekat vier- tot vijfhonderd katten. Wilde katten gaan weer terug de natuur in, tamme katten worden gecastreerd of gesteriliseerd en krijgen uiteindelijk een plekje in een adoptiegezin. De afgelopen tijd worden er vooral kittens gedumpt. "De teller staat nu op 111 kittens", zegt Marleen Drijgers. "Mensen hebben wel geld over voor een mobieltje of een luxe tv maar willen het niet besteden aan een castratie. Als er dan kittens komen, ontstaan er problemen."

Katten af laten schieten door jagers

Provinciale Staten van Zeeland stemmen in december over een voorstel om wilde katten af te laten schieten door jagers. Dat afschieten zien ze bij Scheldekat helemaal niet zitten. "Het is niet effectief", zegt Marleen Drijgers. "Wij vangen echt alle katten en zorgen ervoor dat de populatie zwerfkatten niet toeneemt. Jagers schieten een enkele verdwaalde kat af. Dat betekent dat er altijd wat katjes achterblijven. Die hebben binnen de kortste keren weer jongen en dan blijf je aan de gang."

Een vangkooi om zwerfkatten mee te vangen, in plaats van af te schieten (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels heeft de Partij voor de Dieren vragen aan de minister gesteld over het afschieten van katten. Volgens de partij is er in 2013 een motie aangenomen door de Tweede Kamer 'welke de regering verzoekt het afschieten van katten niet meer toe te staan'.

De partij vraagt zich onder meer af hoe een jager op (grote) afstand kan beoordelen of er sprake is van een kat die geen eigenaar heeft, zelfstandig aan voedsel moeten komen, geheel mensenschuw is en in het algemeen agressief is. Dat zijn namelijk de criteria waar een kat die afgeschoten mag worden aan moet voldoen.

Petitie

Kattenliefhebbers in Zeeland zijn een petitie begonnen om te voorkomen dat het voorstel in december wordt aangenomen door Provinciale Staten.