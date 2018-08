Steeds meer aanrijdingen met reeën in Zeeland

De bronstijd is in volle gang. Bij de mannetjes, de bokken, gieren de hormonen door het lijf. De geiten zijn bronstig en trekken zo de mannetjes aan. Vooral in de ochtend en avond kun je met wat geluk de bok achter de geit aan zien rennen. Maar daar schuilt ook het gevaar als ze dan de weg oversteken.

Seks

Boswachter Karel Leeftink waarschuwt de automobilist. "De reeën zijn verliefd en hebben alleen oog voor elkaar. Ze willen seks en letten dus nergens anders op. Pas als automobilist je snelheid daarom aan als je een waarschuwingsbord ziet." De gevolgen kunnen ernstig zijn, voor het dier maar ook voor de auto.

Aantal aanrijdingen met reeën in Zeeland in de afgelopen jaren: 2010-2013: 416 aanrijdingen (114, 105, 77, 120) 2014-2017: 696 aanrijdingen (131, 125, 229, 211)

De afgelopen jaren is het aantal aanrijdingen met reeën fors gestegen. Vonden in de jaren 2010-2013 nog 416 aanrijdingen plaats, in de daaropvolgende jaren 2014-2017 steeg dat naar 696, een toename van 67 procent. Vooral de aanrijdingen in bosrijke gebieden nemen toe. Dit jaar staat de teller in Zeeland op 102 tot en met een augustus.

Niet alle doodgereden dieren of aanrijdingen met reeën zijn daadwerkelijk bekend, omdat lang niet alle aanrijdingen worden gemeld. Veel gedode dieren worden direct van de weg gehaald en meegenomen zonder dat deze worden gemeld bij politie of bij registrerende organisaties. Ook is de ree niet altijd direct dood, maar vlucht het over enige afstand weg en sterft soms ongezien alsnog. Uiteraard overleeft ook een aantal dieren een aanrijding.

Noord-Beveland

Volgens Leeftink is de Schotsmanweg/Ruiterplaatweg op Noord-Beveland een weg waar regelmatig aanrijdingen met reeën zijn. "Het afgelopen jaar waren dat er zo'n vijftien. Dat komt mede doordat automobilisten te hard rijden. Vooral in de avond wordt ruim harder gereden dan de toegestane 60 kilometer per uur."