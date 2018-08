Trekpaarden zetten hun beste beentje voor tijdens de Power Horse Competition

Met een geconcentreerde blik zit Ingeborg Boers in haar enkelspan achter haar paard en strijdt tegen Lonneke Bours die gespiegeld naast haar staat en hetzelfde parcours moet afleggen. "Het is best lastig, want je moet goed sturen, slalommen tussen de pylonnen door, en natuurlijk niet omvallen", zegt Ingeborg. Haar tegenstander heeft er minder moeite mee: "Het parcours ligt eigenlijk altijd in de vorm van een acht, maar je moet wel snelheid maken", zegt Lonneke.

Te langzaam

Lonneke verliest de eerste ronde met zes seconden en de tweede met twee seconden van Ingeborg. "Het geeft niet dat ik heb verloren, want meedoen is leuker dan winnen en ik ben heel trots op mijn paard!" De Power Horse Competition wordt gereden in Nederland en België en bestaat uit zes wedstrijden en een finale. Voor Lonneke dus nog genoeg kansen om te strijden in de finale in het weekend van 22 september in Halsteren waar de winnaar bekend wordt gemaakt.

