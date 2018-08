Deel dit artikel:











Jonge Russen verrassen Jobse in kwartfinale World Tour

Basketballer Jesper Jobse is met zijn team Amsterdam uitgeschakeld in de kwartfinale van de World Tour in Praag. Amsterdam werd met 15-9 verrast door het jeugdige team Gagarin uit Rusland. Daardoor kon Jobse een finaleplaats in Praag vergeten.

Jesper Jobse (foto: Omroep Zeeland) In de poulewedstrijden met Brno (Tsjechië) en Gdansk (Polen) was Amsterdam de sterkste. Van Brno werd met 19-15 gewonnen, Gdansk werd met 16-13 aan de zegekar gebonden. Door de 1e plek in de poule werd Amsterdam gekoppeld aan het Russische Gagarin. In de kwartfinale werd de ploeg van Jobse verrast door het jeugdige Russische team. Amsterdam nam in het begin van de wedstrijd wel de leiding maar kwam er na de 5-6 van Gagarin niet meer aan te pas. Er werd met 15-9 verloren waardoor het team van Jobse een finaleplaats kon vergeten. De Russen verrasten niet alleen team Amsterdam, Gagarin ging uiteindelijk met de eindzege aan de haal.