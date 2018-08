Zestigplussers redden strandpaviljoen

"Ik ben heel blij met mijn wat oudere medewerkers. Van deze mensen kun je op aan, ze komen om te werken", vertelt Boone van Strandpaviljoen Berkenbosch met een glimlach op zijn gezicht. Eerder liep hij er tegenaan dat zijn wat jongere personeel behalve werken, toch ook graag vakantie wilde vieren. En zijn kok werd ook door een ander weggekocht. "Jongeren hebben het heel druk. Ze willen werken, maar ook reizen en andere dingen doen. Dan gebeurt het wel eens dat ze afzeggen als het rooster al is gemaakt. Dat probleem heb ik met de wat oudere medewerkers niet."

Jeannette Schouten uit Goes werkt met plezier in het strandpaviljoen (foto: Omroep Zeeland)

Het is hard werken, maar het is heerlijk om dit werk te doen"" Jeannette Schouten uit Goes

Jeannette Schouten uit Goes is één van de nieuwe medewerkers waar Boone zo enthousiast over is. Ze staat in de spoelkeuken van het restaurant, met zweetdruppeltjes op haar voorhoofd en een lach op haar gezicht. "Ik vind het leuk om dit werk te doen. Het is heerlijk weer, de mensen zijn vrolijk. Ja, het is wel hard werken, maar het is gewoon heerlijk om dit werk te doen!"

Uit cijfers van het UWV uit juli blijkt dat er zo'n duizend vacatures zijn in de horecasector in Zeeland. In de bediening worden zeshonderd medewerkers gezocht, in de keuken driehonderd en er is nog gebrek aan honderd koks.

Schouten vindt het helemaal niet erg dat ze wat ouder is dan veel van haar collega's. Sterker nog: ze ziet het als een voordeel. "Door ervaring zie je ook gewoon dat je bepaalde dingen sneller doet. Ik sta wel eens met een jonger meisje en zij gaat wat langzamer."

Lees ook: