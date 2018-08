Deel dit artikel:











Winst Jumpin' de Weel na barrage voor Van der Velde

De springwedstrijd Jumpin' de Weel in Nisse is na barrage gewonnen door Noelle van der Velde uit Rijsbergen. Met haar paard Faithless legde zij het parkoers af in een tijd van 45.52' zonder strafpunten te halen. Door die prestatie wist Van der Velde, Amber Fijen uit Eersel achter zich te laten,

Noelle van der Velde won Jumpin' de Weel na barrage. (foto: Omroep Zeeland) De vier Zeeuwen die deelnamen wisten zich niet te plaatsen voor de barrage. Imke Kort uit Lewedorp met haar paard Cronini en Jil Buijze uit Oudelande (Venus) noteerden allebei vier strafpunten. Michelle Evertse uit Nieuwland tikte op het paard Eduard twee balken naar beneden (acht strafpunten) en Marieke de Bart uit 's Heer Abtskerke scoorde met Champagne Z twaalf strafpunten te veel om de barrage te halen. In die barrage kwam Amber Fijen uit Eersel op Jamaica van't Heike het dichtst bij het resultaat van Van der Velde. Fijen reed een tijd van 46'24", Koen Leemans uit Middelbeers maakte met zijn paard Grace van de Werf het podium compleet. Jumpin' de Weel, Nisse Uitslag na barrage paard tijd strafpunten 1. Noelle van der Velde Faithless 45'52" 0 2. Amber Fijen Jamaica van't Heike 46'24" 0 3. Koen Leemans Grace van de Werf 47'90" 0 Later vandaag zijn hier beelden van de finale van de nationale springrubriek 1.40 meter te bekijken.