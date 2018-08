'Powerwijf' Jo Anne zwemt het liefst in haar eigen Zeeland

Overdag staat de Middelburgse voor de klas, maar 's avonds is ze in het zwembad of in zee te vinden. "Het is dat mijn lichaam af en toe om rust vraagt. Anders zou ik iedere dag in het water liggen", aldus Van Vuuren. Het geeft wel aan hoe fanatiek Van Vuuren met haar sport bezig is. "Het is zo mooi. Je vecht niet tegen een andere zwemmer, maar tegen jezelf en de natuur. Het is iedere keer weer anders. De ene keer heb je hoge golven en dan weer een sterke stroming of kwallen waar je tussendoor moet. Er is iedere keer wel iets wat je weer moet overwinnen."

Oostenrijkse meren

Van Vuuren zwemt regelmatig wedstrijden in binnen- en buitenland. Niet alleen op zee. Ook in meren in Oostenrijk en Slovenië, waar de tochten soms wel 12 kilometer lang zijn. Maar het liefst zwemt ze toch in haar eigen Zeeland. "Het strand, de golven en het zoute water. Dat heb je allemaal niet in Oostenrijk."

Afgelopen woensdag was ze dan ook van de partij tijdens de eerste van een reeks van vier Zeeuwse zeezwemtochten. Die is bijna acht kilometer lang en gaat van Vlissingen naar Zoutelande. "Ook al zijn het kleine afstanden er gebeurt altijd wel iets heftigs tijdens die tochten. De ene keer ben je misselijk van de golven, de andere keer krijg je te maken met slecht weer en moet je daar tegen ploeteren. Dat geeft zo'n kik."

Scheldebeker

De meest legendarische zwemtocht is volgens Van Vuuren de Scheldebeker over de Westerschelde van Vlissingen naar Breskens. Die werd voor het laatst in 2014 georganiseerd. Het was de bedoeling dat die volgend jaar weer zou worden gehouden, maar dat gaat vanwege financiële problemen niet door.

"Daar baal ik echt van. De Scheldebeker was mijn eerste echte belangrijke wedstrijd. Het was zo mooi om halverwege even om te kijken naar de skyline van Vlissingen en te beseffen dat je ergens zwemt waar je normaal niet mag komen. Echt magisch. Dus ik hoop stiekem dat het toch nog doorgaat."