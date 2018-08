Zeeland wordt wakker: steekpartij, zwerfkatten, bronstige reeën

Gewonden na steekpartij op boulevard (foto: Omroep Zeeland)

Bij een steekpartij gisteravond op de boulevard in Vlissingen zijn twee mensen gewond geraakt. De Boulevard Evertsen is afgezet vanwege sporenonderzoek.

Een vangkooi om zwerfkatten mee te vangen. (foto: Omroep Zeeland)

Zwerfkatten

Bij de stichting Scheldekat, die zich inzet voor het welzijn van katten, verblijven op dit moment 111 jonge katjes die zijn gedumpt. Die krijgen - gesteriliseerd of gecastreerd - uiteindelijk allemaal een nieuw thuis en dat is volgens Marleen Drijgers van de stichting Scheldekat veel effectiever dan ze in het wild af te schieten. Dat laatste overweegt de provincie Zeeland toe te staan.

Pas op voor overstekende reeën tijdens de bronsttijd (foto: Omroep Zeeland)

Bronstige reeën

Sinds 2010 is het aantal aanrijdingen met reeën in Zeeland fors gestegen. Toen werden 114 aanrijdingen geregistreerd. In 2017 is dat gestegen tot 211. Dat blijkt uit cijfers van Faunabeheer Zeeland. Staatsbosbeheer waarschuwt nu extra voor overstekende reeën. Dat heeft te maken met de bronsttijd. De mannetjes zijn alleen maar bezig om vrouwtjes te versieren en kijken daarom niet op of om als ze de weg oversteken.

Zeilen op de Westerschelde (foto: Jaco Verburg)

Tropisch warm

Vandaag wordt het een warme en stralend zonnige dag. Het wordt tropisch warm: 30 tot 33 graden. Op het strand koelt het 's middags iets af vanwege een zeewindje. Vanavond blijft het nog lang warm, komende nacht koelt het af tot 18 graden. Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.