Over vrijheid, een brug en een geleende gitaar

'Free' is geschreven door JP de Klerk. Het was de titelsong van de theatershow The Freedom Express (2016-2017) van JP & The Seeger Session Band. Het project houdt eind dit jaar op te bestaan. Op 7 en 8 december zijn de laatste twee optredens, eerst in Drachten, daarna in 'hometown' Middelburg.

