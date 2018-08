Waarom je deze zomer minder vlinders in Zeeland ziet

De Atalanta laat zich in Zeeland meer zien dan in de rest van Nederland (foto: Edy van Vliembergen)

In de tien jaar dat de tuinvlindertelling wordt gehouden, zijn er nog nooit zo weinig vlinders gezien in Zeeland. Volgens Veling heeft dat alles met het weer te maken. "Als het warm is vliegen de vlinders eerder en beter. Daardoor zijn ze ook eerder uitgevlogen. Dus eigenlijk zijn wij te laat met de telling of de vlinders te vroeg. Daarnaast zijn er soorten vlinders, bijvoorbeeld de dagpauwoog, die door de hitte wegkruipen."

Gevolgen volgend jaar duidelijk

Daardoor moeten er nu ook nog geen conclusies getrokken worden, vindt Veling. "De vroege vlinders hebben al eitjes afgezet. Als de rupsen straks door bijvoorbeeld de droogte geen voedsel meer hebben, kan het alsnog negatief uitpakken. Dat moet dan uit een volgende telling blijken."

Veling legt uit waarom er minder vlinders te zien zijn

Bij de tuinvlindertelling in Zeeland zijn tot nu toe bijna 3.000 vlinders gezien. Alleen in Flevoland zijn dat er minder. De meest getelde vlinder, zowel in Zeeland als Nederland, is het kleine koolwitje. In onze provincie zijn er gemiddeld 4,7 soorten vlinders geteld. Dat is boven het landelijk gemiddelde van 3,5 soorten. In Zeeland is het kleine koolwitje minder gezien dan in de rest van Nederland, de Atalanta juist meer.