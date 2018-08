Zo ziet een stopcontact op zee er uit

Het transformatorplatform zal overigens ook gebruikt gaan worden voor het tweede windpark Borssele 3 en 4 dat later gebouwd wordt. Verder wordt er gewerkt aan de kabel die het platform gaat verbinden met het elektriciteitsstation in Borsele. Die kabel is kilometers lang en weegt ruim 1,6 miljoen kilo. Via een speciale graafmachine wordt de kabel in de zeebodem gelegd.

Om die aansluiting goed te kunnen laten verlopen wordt er druk gewerkt aan het elektriciteitsstation in Borssele. Zo is er een vermogenstransformator die het aangeleverde voltage, dat lager is dan het voltage op ons elektriciteitsnet, opwaardeert. Op die manier is de stroom geschikt voor gebruik. Maar zover is het nog niet. Pas in 2020 zal het windmolenpark gaan draaien.