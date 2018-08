Dronken man met mes valt bewoners Geersdijk lastig

In Geersdijk is gisteravond een man aangehouden die bewoners aan de Geersdijkseweg lastig viel.

Mes in beslag genomen

Een confrontatie met een bewoner liep uit tot een vechtpartij. Vermoedelijk probeerde de man hierbij met een mes te steken. De man is vastgehouden en aan de politie overgedragen. De man had een mes op zak dat door de politie in beslag is genomen. Uit een ademanalyse bleek dat de man, die uit de gemeente Noord-Beveland komt, te veel gedronken had.