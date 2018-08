Studentenkamers voormalig ziekenhuis Vlissingen gebruikt als hotel

Het deel van het ziekenhuis dat nu als hotel wordt gebruikt (foto: Omroep Zeeland)

In het gesprek tussen de gemeente en de exploitant zal er uitgelegd worden dat het verhuren van studentenkamers aan toeristen niet mag van de vergunning. Het hotel is op Booking.com onder de naam Campus de Ruyter te vinden. Wie deze week in het hotel wil verblijven, betaalt 110 euro per nacht.

Het mag wel

Volgens Arjan Wisse van APV Housing, het bedrijf dat de studentenkamers verhuurt, is er geen sprake van illegale verhuur. "Wij weten niet beter dan dat het mag", zegt hij desgevraagd. "We hebben een vergunning voor een logies-functie, en daar valt dit volgens mij ook onder. Het is een heel onschuldig project om studenten te helpen om hun kamer tijdens hun afwezigheid te verhuren."

Wisse gaat morgenochtend direct contact opnemen met de gemeente Vlissingen. "We zijn hier door niemand van de gemeente op aangesproken, en ik wil weten hoe het zit. Ik heb de kamers direct van Booking.com gehaald, want wij werken altijd volgens de regels. Dat we iets illegaals aan het doen zijn, is niet aan de orde. Dat werp ik verre van me."

Het deel van het ziekenhuis dat nu een hotel is, wordt normaal gesproken aan studenten verhuurd. Bewoners rond het ziekenhuis zeggen in de studententijd vooral 's nachts geluidsoverlast te ondervinden van schreeuwende studenten. Nu er in de vakantie toeristen overnachten, is er nauwelijks een parkeerplek vrij.

De studentencampus is gevestigd in de oude verpleegafdeling van het ADRZ. Op de campus kunnen 100 studenten terecht.

