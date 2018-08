Sportvissers: 'Volkerak-Zoommeer wordt leeggevist'

Het Volkerak-Zoommeer (foto: Omroep Zeeland )

Daarnaast zou volgens Boudewijn Stolk de controle op de beroepsvisserij in het Volkerak-Zoommeer verbeterd moeten worden. "Want sportvissers hebben het idee dat er te veel vis is die in fuiken belandt", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

'In de fuiken belanden niet alleen palingen'

Door het plaatsen van keernetten zou de bijvangst drastisch terug gedrongen kunnen worden, volgens de twee sportvissers. "Dat is een soort groot rooster dat ervoor zorgt dat er wel paling, maar minder andere vis in de fuiken terechtkomt." Maar volgens Stolk is deze ogenschijnlijke simpele oplossing niet zomaar doorgevoerd.

"Je kunt dat niet afdwingen, mensen moeten gewoon met hun beroep bezig zijn en ik denk dat er onafhankelijke controleurs moeten zijn", zegt Stolk. "Want op dit moment wordt dit een beetje aan hun zelf (beroepsvissers, red.) overgelaten en gaan sportvissers voor eigen rechter spelen." Daarmee doelt Stolk op sportvissers die zelf netten weghalen en denken dat iedere fuik illegaal is en weghalen.