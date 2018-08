ChristenUnie tegen aparte plek voor reformatorische ouderen

Woonzorginstelling Cedrah wil op de plek van het voormalige bejaardenhuis Vredelust appartementen bouwen die speciaal bestemd zijn voor reformatorische ouderen. Volgens CU-raadslid Andries Jumelet loopt Cedrah nogal hard van stapel. "Ze hebben een folder verspreid waarin het lijkt of alles al in kannen en kruiken is, maar dat is niet het geval."

Niet opnieuw verzuilen

Het raadslid vindt het niet goed dat reformatorische ouderen een aparte plek krijgen. "Je moet als christen juist middenin de samenleving staan. We moeten niet opnieuw gaan verzuilen." Jumelet pleit voor dezelfde opzet als een brede school. "Dan zit je samen onder een dak, maar je moet wel samenwerken." Hij snapt de mogelijke komst van het nieuwe zorgcentrum niet zo goed. "Zoals het nu in zorgcentrum Moerzicht is geregeld, is het ook goed."

Veel vraag

Eerder hadden woningcorporaties ook al kritiek op de plannen van Cedrah. Zij zijn bang voor leegstand in Yerseke als er een extra complex wordt gebouwd. Volgens de woonzorginstelling is er juist veel vraag naar de speciale appartementen. "We hebben binnen de gereformeerde gemeente gekeken of er behoefte is, en die is er overduidelijk", vertelt woonconsulent Hermen van Driel.