Zingend de hitte door in Ter Reede

Afzeggen is namelijk geen optie, weet activiteitenbegeleider Jaap Berrevoets. "Nee, dat doen we niet. Dan stoten we zoveel mensen voor het hoofd, dat kan niet", zegt hij lachend. "De bingo, de zang zijn twee items die moeten doorgaan. Het kan veertig graden zijn, maar op vrijdag is er bingo".

Aangepast programma

Het tempo is wel aangepast aan de warmte en er is gekozen voor een makkelijk repertoire. "Het zijn allemaal bekende liedjes dus die inspanning is niet heel groot voor de mensen. En om een uur of drie houden we pauze en dan krijgen ze allemaal een waterijsje", licht Berrevoets toe.

Afzeggen is geen optie voor deze dames (foto: Omroep Zeeland)

De meningen over de tweede landelijke hittegolf zijn verdeeld in Ter Reede. De ene bewoner vindt het heerlijk en de andere kan niet wachten tot er weer wat koeler weer komt. Over een ding zijn ze het wel allemaal eens: binnen is nu beter dan buiten. "Ik heb er hier niks geen last van. Het is perfect hier," vertelt een meneer op leeftijd. Hij zit met een groepje mannen bij de ingang van het centrum.

De heren komen daar dagelijks bij elkaar en bespreken van alles. Ze zijn het erover eens dat het bijzonder is dat het al lang zo warm is, maar om nou te zeggen dat het het gesprek van de dag is... "Nee, dat zeker niet. We hebben nog genoeg andere dingen te bespreken," zeggen ze lachend.

Binnen is het nu beter dan buiten (foto: Omroep Zeeland)

Zingen is een must in Ter Reede in Vlissingen