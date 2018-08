Goederentreinen stilgezet na gaslucht

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland blijkt uit de eerste metingen dat er geen lekkage is rondom de trein. Uit voorzorg gaat de brandweer wel verder met meten.

Onduidelijkheid

In eerste instantie was onduidelijk om welke trein het ging; een met lege wagons of een trein met volle wagons. De lege trein vervoerde een LPG-variant, maar is na het lossen niet gereinigd.

De goederentreinen staan stil op de Sloelijn, het spoor tussen de haven van Vlissingen-Oost en de spoorlijn tussen Arnemuiden en Goes. Het overige treinverkeer heeft daardoor geen last van het incident.