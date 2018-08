Mestlucht zet goederentreinen stil

Rond 18.00 uur werden de twee treinen op de Sloelijn stilgezet nadat een van de machinisten meende een gaslucht te ruiken. Daarop rukte de brandweer met meerdere eenheden uit om metingen te verrichten. Bewoners van een naastgelegen boerderij werd gevraagd uit voorzorg hun huis te verlaten.

De brandweer had in eerste instantie moeite om te constateren van welke trein de gaslucht afkomstig was. Rond half negen werd duidelijk waarom, toen ze uit kwamen bij een weiland ten noorden van de A58 waar mest werd uitgereden door een boer. En dat is in de omgeving goed te ruiken.

Zelfde geur

Politie woordvoerder Alwin Don kon de verwarring verklaren, omdat mestlucht ongeveer hetzelfde ruikt als LPG. Een van de treinen had LPG vervoerd, waarop de machinist concludeerde dat de lucht van een van de twee treinen afkomstig moest zijn.

Nadat de bron van de geur was gevonden is het spoor weer vrijgegeven en konden de omwonenden weer terug naar huis. De goederentreinen stonden stil op de Sloelijn, het spoor tussen de haven van Vlissingen-Oost en de aansluiting met het spoor tussen Arnemuiden en Goes, daardoor heeft het overige treinverkeer geen last gehad van het oponthoud.