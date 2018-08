Borstbeeld van Eleanor Roosevelt onthuld in Middelburg

Eleanor Roosevelt was de vrouw van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Ook van hem is er een borstbeeld aanwezig in de Abdij in Middelburg. De buste van Eleanor Roosevelt is gemaakt om de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te markeren. Mede door toedoen van Eleanor Roosevelt zijn de door Franklin Roosevelt geformuleerde Vier Vrijheden opgenomen in die verklaring.

Four Freedom Awards

Het initiatief om een borstbeeld van Eleanor Roosevelt in Zeeland te plaatsen is afkomstig van Bill Shipsey, de grondlegger en voormalig voorzitter van Art for Amnesty. Het beeld is gemaakt door de Tsjechische kunstenares Marie Seborova.

De onthulling van het beeld van Eleanor Roosevelt