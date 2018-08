Trudy uit Meliskerke strijdt nu tegen mensenhandel in Oeganda

Trudy en haar man Chris tussen de Pokotbevolking (foto: Trudy Kipterit)

Natuurlijk is het fijn om terug te zijn: "Ik vind het heerlijk, gewoon weer even Zeeland opsnuiven en familie en vrienden zien", vertelt Trudy. Met haar man Chris en drie kinderen verbleef ze afgelopen weken op Walcheren. Het gezin heeft twee 'thuizen', want het hart ligt ook in Oeganda.

Ruim vijftien jaar geleden kwam Trudy daar voor het eerst. Voor de Gereformeerde Zendingsbond werkte ze twee jaar bij de Pokotbevolking, een traditioneel nomadisch volk in Oeganda. Daar leerde ze Chris kennen: "Ik heb nooit geloofd in liefde op het eerste gezicht maar het kriebelde wel heel erg."

De liefde was wederzijds, ze trouwden, gingen in Nederland wonen en kregen kinderen. In die periode werkte Trudy in het Blijf van mijn Lijf-huis in Vlissingen: "Daar werkte ik veel met slachtoffers van mensenhandel, maar dan ben je vooral aan de achterkant van het probleem bezig. Ik wilde eigenlijk aan de voorkant van het probleem werken."

Wij vinden het fijn als we wat kunnen betekenen voor anderen op een positieve manier." Chris Kipterit, man van Trudy

In Oeganda is mensenhandel aan de orde van de dag. Jonge mensen die onder valse voorwendselen weggehaald worden bij de familie om zogenaamd geld te kunnen verdienen. Trudy zette met hulp van de Ontmoetingskerk in Middelburg Stichting OTM op, Oeganda Tegen Mensenhandel.

Ze verhuisde met het gezin naar het land en startte daar met het geven van voorlichting op scholen en in kerken. Trudy: "Dat was aan de ene kant pittig. Je leeft in een andere cultuur en een andere samenleving, maar het is ook mooi werk. Je bereikt er veel mensen mee."Haar man Chris vult aan: "Wij willen graag de levens van anderen veranderen. Hier in Nederland is het leven voor velen goed. Je leeft hier vooral voor jezelf. Wij vinden het fijn als we wat kunnen betekenen voor anderen op een positieve manier."

De familie Kipterit in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Vooral de laatste jaren kon het stel verandering brengen. Chris kreeg een baan in het Oegandese parlement als vertegenwoordiger van de Pokotbevolking. Daar zette hij de mensenhandel op de kaart. Wetten en straffen werden aangescherpt waardoor het mensenhandelaren moeilijker gemaakt wordt: "De overheid ziet het probleem nu eindelijk in. Voorheen negeerde ze het", vertelt Chris.

Parlementslid Oeganda

Met de baan van Chris als parlementariër wordt het probleem op grotere schaal aangepakt. Toch zet het gezin zich juist op kleiner niveau in voor de Pokotbevolking. Chris: "Mensenhandel komt door armoede, dus het is juist erg belangrijk om die armoede aan te pakken." Zo zorgde het stel met steun uit de kerk voor nieuwbouw van scholen, ziekenhuizen en werd er laatst nog een waterpomp aangelegd waardoor er 6.000 mensen schoon drinkwater hebben.

'Hand van God heeft ons geleid'

Het werk is nog lang niet af. Zo staat er voor komend jaar de komst van een nieuwe waterpomp op de rol. Trudy: "Je voelt dat dit is waar je voor geroepen bent. Het is afgelopen jaren zijn we af en toe over hobbels en bobbels gegaan, maar alles is als puzzelstukjes in elkaar gevallen. Het is niet uit de lucht komen vallen, het is de hand van God geweest die ons daarin geleid heeft."