Zeeland wordt wakker: Gaslucht blijkt mest, Oeganda en borstbeeld

De goederentrein staat stil op de Sloelijn (foto: HV Zeeland )

Gaslucht blijkt stank van mest

De brandweer rukte gisteravond met meerdere eenheden uit na een melding dat er een gaslucht zou zijn geroken bij een goederentrein bij Lewedorp. Uit voorzorg werden twee goederentreinen stilgezet en verrichte de brandweer metingen bij de twee treinen. Ruim twee later bleek het geen gas te zijn wat een van de machinisten meende te ruiken, maar de stank van uitgereden mest even verderop.

De familie Kipterit in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Van Meliskerke naar Oeganda

Trudy Kipterit ging vijftien jaar geleden voor vrijwilligerswerk naar Oeganda, ze werd verliefd en trouwde. En nu gaat ze daar langs scholen en kerken om mensen te waarschuwen voor en voorlichting te geven over mensenhandel.

Borstbeeld Eleanor Roosevelt (foto: Omroep Zeeland)

Borstbeeld Roosevelt onthuld

Een kleindochter van Eleanor Roosevelt, Laura Roosevelt heeft gistermiddag een borstbeeld van haar oma onthuld in de Abdij in Middelburg. Eleanor Roosevelt was de vrouw van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Ook van hem is een borstbeeld aanwezig in de Abdij.

Deze zonnebloem is er klaar voor (foto: Arjan van Lomwel )

Warm

Het wordt een hete dag met veel zon. De temperatuur kan in sommige delen van Zeeland oplopen tot 36 graden. In de middag draait de wind naar het westen en wordt het op de stranden minder warm. In de avond en nacht is er kans op een onweersbui. De laatste weersverwachting vind je op omroepzeeland.nl/weer.