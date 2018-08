Kleine pruimen en kromme komkommers in de schappen van Zeeuwse supermarkt

Mark de Jong van de ZLTO vindt dat het tijd wordt om de ban te breken, zo vertelde hij vanmorgen in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker. "Het verloren voedsel weet op een of andere manier het winkelschap niet te halen. En dat terwijl het gewoon goede producten zijn: even smakelijk en gezond." Volgens De Jong haalt dit voedsel de supermarkten niet omdat er cosmetische eisen worden gehanteerd, waardoor de verkleurde paprika's en doorgeschoten courgettes niet in de winkels te vinden zijn.

Ook de pruimen van Kees zijn te koop

Vorige maand startten telers acties op Facebook om van hun verloren groenten en fruit af te komen. Zo verkocht fruitteler Kees Hamelink in Wemeldinge alsnog duizenden kilo's pruimen. Supermarkten wilden ze niet verkopen omdat de pruimen te klein zouden zijn.

Vanwege dat verhaal is ZLTO de winkelactie gestart om misvormd groente en fruit toch nog in de supermarkt te krijgen. De pruimen van Kees, maar ook te kleine uien, zomerperen en te grote bramen - ook van andere Zeeuwse telers - zijn vanaf morgen te koop bij de supermarkten.

Fruitteler Kees Hamelink kon na een Facebookactie toch nog pruimen verkopen (foto: Omroep Zeeland)

De landbouworganisatie ZLTO start juist in deze periode met de winkelactie, omdat het de afgelopen tijd zó heet en droog is geweest dat groente niet genoeg afgerijpt is. De Jong verwacht dat als consumenten voor het winkelschap staan, ook de buitenbeentjes kiezen, als er maar wel uitgelegd wordt waarom de producten er net iets anders uitzien. "Als je dat verhaal erbij vertelt, heb je als consument in de supermarkt een keuze te maken. En dan zie je dat sommigen er een goed gevoel bij hebben om juist het product te kopen dat het anders niet zou redden."

Het is de bedoeling dat het verloren voedsel straks ook bij andere supermarktketens in de schappen ligt.