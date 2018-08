Hoe warm wordt het vandaag in Zeeland?

Nog geen twee weken geleden werd daar een nieuw Zeeuws record gevestigd met een temperatuur van 38,1 graden.

De recordtemperatuur in Westdorpe werd vrijdag 27 juli 2018 om 14.50 uur gemeten. Door een onweersbui duikelde kort daarna de temperatuur flink naar beneden.

Geen landelijk record

De bui verhinderde dat Westdorpe er toen met nóg een record aan de haal ging. Want het leek er even op dat ook het landelijke warmterecord van 38,6 graden zou gaan sneuvelen, dat werd gemeten op 23 augustus 1944 in Warnsveld, bij Zutphen.

Zeeland heeft drie weerstations. Ook in Vlissingen en Wilhelminadorp worden officiële metingen gedaan, maar de temperaturen liggen daar overdag vaak lager.

